夏帆と竹内涼真がダブル主演するドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系／毎週火曜22時）の最終回が9日に放送。鮎美（夏帆）と勝男（竹内）のラストに反響が集まっている。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）。【写真】『じゃあ、あんたが作ってみろよ』最終回場面カットやり直すことになった鮎美と勝男。店を出すためのお金の計算をしている鮎美を見た勝男は、鮎美が困っていると思い「こ