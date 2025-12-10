◆第６１回中日新聞杯・Ｇ３（１２月１３日、中京競馬場・芝２０００メートル）初ダートだった前走のレパードＳは７着に敗れたヴィンセンシオ（牡３歳、美浦・森一誠厩舎、父リアルスティール）が、走り慣れた条件で巻き返しを期す。当初は引き続きダートの師走Ｓへの出走を目指していたが、除外が濃厚なため、現状では芝の中日新聞杯へ回る可能性が高い。森一調教師は「芝の中距離は何度も走っていて適性としてはいいと思います