全国高校ラグビー大会（２７日開幕、大阪・花園ラグビー場）で３連覇に挑む桐蔭学園（神奈川１）が９日、横浜市内の同校グラウンドで練習を公開。３０日の初戦に向けて、１８８センチ、９１キロの大型ＣＴＢ、古賀啓志が「緊張の中、強みを出したい」と意気込んだ。常翔学園（大阪第２）―茗渓学園（茨城）の花園優勝校対決の勝者とぶつかる。古賀は父・正信さんがトップリーグ時代のホンダでプレーしたＦＷで、兄は桐蔭学園か