義母が毎日のように半額惣菜を大量に置いていくので、冷蔵庫はパンパン、買った食材は傷む一方。筆者の友人・由紀さん(仮名)が選んだのは、義母の善意を活かす“ある作戦”でした。 毎日届く“半額の嵐” 義母が惣菜を届けてくれるようになったのは、半年ほど前からのことです。 「由紀ちゃん、これ食べて！」 最初は助かると思いました。 働きながらの子育て、夕飯の支度は正直きつい。 でも、量が想像以上でした。 揚げ