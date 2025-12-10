高市早苗首相の国会での発言から日中関係が急速に悪化し、国内では事態の早期収拾を求める声が高まっている。【画像】垂氏の著書『日中外交秘録』そんななか前駐中国日本大使の垂秀夫氏が「高市総理の対中戦略」と題する論考を、「文藝春秋」1月号に緊急寄稿した。垂秀夫氏©文藝春秋「冷却した関係は数年に及ぶ可能性が高い」垂氏の見方は非常に厳しい。今回の「冷却化は数年単位」になるという見方を示す。〈今回の