政府の地震調査委員会は、臨時の会合を行い、青森県東方沖の地震活動について「普段から大地震発生の可能性が高い領域だ」として注意を呼びかけました。政府の地震調査委員会はきのう、臨時の会合を行い、おとといの地震が新たな巨大地震につながるおそれなどについて検討を行いました。平田直委員長は「この領域は、普段から30年以内にマグニチュード7.9程度の地震が発生する確率が高い。さらに巨大地震についても普段よりも可能