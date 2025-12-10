〈「助けるのは難しいかも」1歳の時に保育所で洗濯機に転落し、脳にダメージ…。話すことも、まぶたを閉じることもできない少年が、夢の「ディズニーランド旅行」を叶えるまで〉から続く「メイク・ア・ウィッシュ・ジャパン オブ ジャパン」（MAWJ）の初代事務局長として、約3000人の難病の子どもたちの夢を叶えてきた大野寿子さん。そんな大野さんは、2024年6月、肝内胆管がんにより「余命1カ月」を宣告される。【画像】大野さん