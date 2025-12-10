【オーランド（米フロリダ州）共同】米大リーグで大谷、山本、佐々木の所属するドジャースが、メッツからフリーエージェント（FA）になっていた通算253セーブを誇る31歳の抑え右腕ディアスと、3年総額6900万ドル（約108億3300万円）で契約合意したと9日、メジャー公式サイトが伝えた。今季のドジャースは救援陣が安定感を欠き、終盤には佐々木を先発から配置転換していた。ディアスは今季、62試合の登板で6勝3敗28セーブ、防御