【キーウ共同】ロシアの侵攻を受けるウクライナのゼレンスキー大統領は9日、欧米の協力が得られるという条件で、今後60〜90日以内の大統領選を含む選挙実施が可能と表明した。戒厳令下での大統領選実施に言及したのは初めて。