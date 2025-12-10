【エルサレム共同】トランプ米政権がパレスチナ自治区ガザの和平計画「第2段階」への移行に向けた動きを強める中、イスラム組織ハマス幹部は9日、イスラエルが「第1段階」で合意した義務を履行していないと批判した。「イスラエルが合意違反を続ける限り、次の段階を始めることはできない」と述べ、仲介国にイスラエルへの圧力を強めるよう求めた。10月にガザで停戦が発効してから10日で2カ月。イスラエル軍は今も攻撃を続け、