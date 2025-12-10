大谷やベッツ。錚々たるメンツが顔を並べるドジャース。トレードで加入した“新入り”にとっても緊張の環境があった(C)Getty Images相当な覚悟をして臨んだ移籍真夏の移籍で人生は一変した。今夏にナショナルズからドジャースにトレードで加わったアレックス・コールだ。ありとあらゆる移籍が実現するMLBのトレード市場。当然ながら選手たちもある程度の覚悟を持って挑んでいるわけだが、コールにとってドジャース加入は、まさ