9日、神奈川県でも山火事が発生しました。伊勢原市にある「日向山」では現在も延焼が続いていますが、夜になったため、消火活動は10日になるということです。なぜ山火事が相次いでいるのか。専門家に取材しました。◇9日夜も、山が燃えていました。記者「木々の間からオレンジ色の炎が確認できます。広範囲で燃え広がっています」木々を燃やす炎。少し離れた場所には、多くの消防車や警察車両も確認できます。並木雲楓フィールド