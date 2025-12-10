プロ野球・巨人のドラフト1位、竹丸和幸投手が9日に放送された「さまぁ〜ずスタジアム」にVTR出演し、岸田行倫選手と泉口友汰選手に「プロと社会人の違い」について質問しました。岸田選手は報徳学園から大阪ガスへ、泉口選手は大阪桐蔭、青山学院大からNTT西日本に入団しています。竹丸投手は鷺宮製作所からの1位指名。即戦力としての期待も高いだけに、本人が気になったのは「社会人とのレベルの差」でした。岸田選手は「甘くな