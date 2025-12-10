中国軍機による自衛隊機へのレーダー照射を巡る経過【北京共同】中国軍は9日、中国軍機による自衛隊機へのレーダー照射を巡り、中国軍が空母「遼寧」での艦載機の発着艦訓練について自衛隊側に事前通知したとする音声データをインターネットで公開した。「中国側も日本機のレーダーを感知していた」と主張し、自衛隊機が訓練区域に入り中国軍機から50キロに満たない距離にまで接近したとしている。中国軍は6日に沖縄周辺の太平