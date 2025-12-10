アイドルグループ・嵐の相葉雅紀とフジテレビの井上清華アナウンサーが司会を務める同局系音楽特番『2025FNS歌謡祭 第2夜』が、きょう10日(18:30〜)に生放送。時間帯別の出演アーティスト・披露楽曲のタイムテーブルを紹介する。『2025FNS歌謡祭』(C)フジテレビ※出演者は時間帯別に五十音順。構成の変更・出演時間が前後する可能性もあり。○18:30〜●IMP.「KISS」●ILLIT「恋人がサンタクロース」／松任谷由実●WEST.「クリスマ