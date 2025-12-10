愛知県大府市で10日未明、住宅1棟が燃える火事があり、高齢の男性2人が心肺停止の状態です。警察と消防によりますと、10日午前2時半すぎ、大府市朝日町の住宅で、付近の住民から「民家の1階から火が出ている」と110番通報などがありました。午前6時時点で消火活動は続けられていますが、木造2階建ての住宅1棟が燃えていて、この家の住人とみられる80代の男性2人が心肺停止の状態で病院に搬送され、いずれも意識不明の重体で