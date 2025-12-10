アイドルグループ「℃―ｕｔｅ」の元メンバーで歌手の鈴木愛理がもぐもぐショットを公開し、話題になっている。１０日までに自身のインスタグラムにオフショットを披露。味噌カツ丼を手に持ち、美味しそうに頬張る姿を公開した。鈴木は「きしめん×味噌カツ丼」と記し、「＃タベルスズキ」のハッシュタグとともに締めた。この投稿に「もぐ理だ！かわいいいいいいい」「美味しそうに食べる愛理ちゃん見れて幸せ」「たくさん食