政府の地震調査委員会は、青森県で震度6強を観測した地震を受けて臨時会合を開き、プレート境界の巨大地震が起きる可能性を指摘しました。地震調査委員会・平田直委員長：この地域では過去に繰り返し、マグニチュード7を超える地震が起きている。もしかするとプレート境界の巨大地震が起きる可能性があるのでご注意ください。地震調査委員会によりますと、地震の影響で青森・東通村で東に約9cm移動する地殻変動が観測されたという