広島・久保修外野手（２５）が単独自主トレを行うことを明かした。昨オフまでは２年連続、愛媛県松山市でヤクルト・山田らの合同自主トレに参加していたが、秋季キャンプ中に新井貴浩監督（４８）から助言を受け、単独トレーニングを決断。１２月と１月は広島と地元・大阪を拠点に１人で課題の打撃に向き合う。つかみつつある感覚を手放したくない−。久保が大きな決断を下した。２年連続で参加していたヤクルト・山田、同僚の