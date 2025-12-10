青森・八戸市で最大震度6強を観測した地震で、これまでに52人がけがをするなど各地で被害が出ています。8日午後11時15分ごろ、八戸市で最大震度6強を観測する地震がありました。これまでに北海道で12人、青森県で36人、岩手県で4人とあわせて52人の負傷者が確認されています。また、青森県内の公立学校では160校が休校となっています。東北新幹線は盛岡から新青森駅間の上下線で運転を見合わせていましたが、9日に運転を再開し、始