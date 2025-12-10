子どもが題材の作品を上映する「ふくおか国際映画祭」が25〜27日、電気ビルみらいホール（福岡市中央区渡辺通）と九州大大橋キャンパス（同市南区塩原）で開かれる。是枝裕和監督らゲストのトークショーもある。高校生以下は参加無料で、ウェブサイト＝QRコード＝から事前に申し込む。映画祭は昨年、地元企業などでつくる「ふくおかクリスマスフェスタ実行委員会」が初開催。今年は「『子どもと生きる』ことで見える可能性」を