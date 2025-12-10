企業・団体献金の見直しに向け、与野党が提出した三つの法案が臨時国会で審議されている。与野党の主張はかみ合わず、政治資金改革は前進しそうにない。特に自民党は本気で取り組む姿勢が欠けている。見直し論議のきっかけとなった派閥裏金事件の反省はどこへいったのか。自民が提出した法案は、献金の受け取りを党が指定した政党支部に制限し、政治資金収支報告書のオンライン提出を義務付ける内容だ。献金した企業・団体