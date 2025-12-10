サンタクロースがパラグライダーで空から舞い降り、子どもたちにプレゼントを贈る大分県玖珠町の恒例イベント「空からサンタがやってきたフェスティバル」が6日、同町の玖珠川河川敷で開かれた。8月の豪雨で中止になっていた花火も打ち上げた。パラグライダー愛好家団体「ZU伐株（きりかぶ）」（梶原小八代表）の10人が、サンタクロースの衣装で同町の伐株山から飛び立ち、ゆっくりと旋回しながら降下。次々と河川敷に着陸し、