スイス・ジュネーブで11月3日〜7日に開かれた「水銀に関する水俣条約」の第6回締約国会議（COP6）の関連イベントに初めて参加した一般社団法人「水俣・写真家の眼」の会員で、写真家のアイリーン・美緒子・スミスさん（75）＝京都市＝の活動報告会が、熊本県水俣市であった。「水俣病と、その教訓が世界にはまだ知られてないと痛感した」と振り返った。アイリーンさんは故ユージン・スミスさんの元妻で、共に水俣病問題の啓発