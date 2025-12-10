来年2月1日告示、同8日投開票の熊本県水俣市長選に、現職の高岡利治氏（67）＝2期目＝が9日、3選を目指して無所属で立候補する意向を表明した。同市長選での出馬表明は初めて。開会中の市議会定例会での一般質問に答えた。高岡氏は、財政再建や、小中学校給食費助成などの子育て支援、観光とスポーツを組み合わせた交流人口増加といった実績を挙げ、「市長として積み上げてきた経験と培った人脈を最大限に生かし、私にしかでき