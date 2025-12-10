スイスで開かれた「水銀に関する水俣条約」の締約国会議の関連イベントに参加した水俣高（熊本県水俣市）2年の岩阪望央（みお）さん（17）と1年の本山典美さん（16）が今月3日、県庁を訪れ、木村敬知事に水俣病や水銀問題について英語で発表したことなどを報告した。2人は11月、現地で若者らが意見を交わすイベントに参加。岩阪さんは全校生徒381人のうち320人が回答したアンケート結果について「81・6％が水俣条約を『知らな