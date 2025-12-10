未就学児と小学生を対象にした「こども安全教室」と「柔道教室」が来年2月28日、北九州市八幡東区の桃園武道場で行われ、柔道女子63キロ級で2004年アテネ、08年北京五輪を連覇した谷本歩実さん（44）が特別講師を務める。北九州市に本社を置く吉川工業が主催。第1部の「こども安全教室」は柔道未経験者が対象で、受け身を活用した安全な転び方などを学ぶ。第2部の「柔道教室」は経験者向けで、金メダリストから直接指導を受け