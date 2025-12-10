福岡県篠栗町議会は8日、最終本会議を開き、来年3月末に廃止を計画している町総合保健福祉センター「オアシス篠栗」内の入浴施設について、町民が廃止の撤回を求めて提出した請願を継続審査とした。同町議会は、3億2599万円を増額する本年度一般会計補正予算案など15議案を可決。町職員旅費支給条例の改正案は、町が「一部変更の必要が出た」として提案を撤回、閉会した。（石田禎裕）