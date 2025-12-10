福岡県宗像市の「むなかた絵画同好会」（中原和典会長）の絵画展が14日まで同市の宗像ユリックスで開かれている。風景などをモチーフにした油彩画、水彩画、日本画37点が並ぶ。入場無料。同会は地元の洋画家・故竹下国雄さんの絵画教室を前身として、2019年度から同市の日の里コミュニティセンターで活動を開始。60〜70歳代を中心に9人が月2回の創作活動に取り組んでいる。今年は県シニア美術展など公募展初挑戦の4人が全員