私はレイナ（33歳）。夫のダイチ（32歳）、息子ヒナタ（8歳）、娘ユメ（1歳）と暮らしています。すぐ隣には義両親と独身の義姉ジュリさん（35歳）が住んでいます。ジュリさんはヒナタに物を買い与えたり外食をさせたりと、余計なことばかりします。私がお願いしているのは送迎だけです。ジュリさんはそれだけやってくれたらいいのです。しかし義母はそんな私たち夫婦を叱りつけました。そこへジュリさんとヒナタが帰宅してきて……