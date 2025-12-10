西海市西彼町の動植物園「長崎バイオパーク」で13日午後1時から、生産過程で生じた規格外のニンジンを活用した餌やり体験会が開かれる。食品ロスの削減やサステナビリティ（持続可能性）について来園者に考えてもらおうと、初めて企画した。農林中央金庫（農林中金）の長崎支店が呼びかけた取り組みで、JA島原雲仙が約300キロのニンジンを用意する予定。島原地区営農センターによると、生産時には形のふぞろいや、サイズが小