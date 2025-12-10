佐賀県は9日、羽田発佐賀行きのANA457便の機体に鳥が衝突する「バードストライク」が8日に発生したと発表した。けが人はなかったが、機体の正面部分がへこみ、翼など4カ所が損傷。同機を使用予定だった9日朝の羽田行きの1便が欠航となった。県によると、8日午後9時半ごろ佐賀空港に着陸しようとしていたところ、高さ約91メートル付近で衝突したと見られる。鳥の種類は特定できていない。9日朝の便には189人が予約していた。（