線路内への不審者の侵入などを想定した合同異常時訓練が9日、佐賀県伊万里市大川町大川野のJR九州筑肥線大川野駅であった。JR社員や伊万里署の警察官ら計約30人が、訓練用に走らせた車両を使い、事案の確知から早期運行再開までの手順を確認した。JR九州によると、管内では11月に高齢者が車両や徒歩で線路内に侵入する事案が2件発生。同様の事態を想定し、警察とJRそれぞれの通信指令が連携する訓練を初めて企画した。線路に