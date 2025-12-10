校区ごとの放課後児童クラブ（学童保育）の実態を把握する全国調査で、低学年の利用申請しか受け付けていない佐賀市の一部の校区が高学年の待機児童数を「ゼロ」と報告していた問題で、同市は9日、2026年度から体制を改める方針を示した。市内の全校区で全学年の利用申請を受け付け、高学年の待機児童数も把握できるようにする。さらに、同年度中に学童保育の場所や指導員の不足を解消し、27年度からは待機児童ゼロを目指す。同