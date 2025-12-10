佐賀県嬉野市の温泉旅館や茶農家らが企画する高級お茶体験ツアー「嬉野茶時」の参加費用が、年明けにも従来の2倍の1人3万円に値上げされることになった。ツアー中に提供されるお茶は3杯なので、1杯1万円になる計算だ。値上げを前にオーガニック栽培の茶園に面した屋外茶室を新設し、高性能の送迎車の導入も検討。関係者は「環境への配慮などお客側が求める面もある」と自信を見せながら、ラグジュアリー路線を推し進めている。