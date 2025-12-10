全日本大学サッカー選手権の決勝ラウンドが13日、北九州市の黒崎播磨陸上競技場などで始まり、九州からは九州大学リーグで全勝優勝した福岡大と2位の九産大が臨む。福岡大は2027年のJ2鳥栖入りが内定しているFW合戸晴矢（3年・福岡大若葉）がけん引。「全国でどれだけやれるか」と準優勝した12年度以来、13大会ぶりの4強入りを狙う。合戸は11月1日の鹿屋体大戦で開始早々に強烈な先制点を決め、CKから2点目をアシスト。2−1で