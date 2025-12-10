きょう未明岩国市の国道2号で歩行者が大型トラックにはねられ死亡しました。事故があったのは岩国市麻里布町の国道2号です。岩国警察署によりますと、きょう午前1時ごろ広島方面から周南方面に走っていた大型トラックに歩行者がはねられたということです。歩行者は後続の乗用車にもはねられた可能性があり、消防によりますと現場で亡くなっているのが確認されているということです。現在、警察で身元の確認を進めています。大型ト