日本時間11日未明に行われるノーベル賞授賞式を控え、坂口志文さんと北川進さんが率直な思いを語りました。大阪大学坂口志文 特別栄誉教授「忙しいままに過ごしていてまだ実感がない。（当日は）晩さん会があり、実感できたら嬉しいと思っています」京都大学北川進 特別教授「ロイヤルの方々と食事を挟んで色々できるので、楽しみです」授賞式はスウェーデンの首都ストックホルムで、日本時間11日未明に行われます。