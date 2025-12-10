NY原油先物1月限（WTI）（終値） 1バレル＝58.25（-0.63-1.07%） ウクライナ和平に向けて米国がゼレンスキー大統領に対する圧力を強めており、ウィトコフ米特使とクシュナー氏が２時間にも及ぶ電話会談でゼレンスキー氏に返答を迫ったと報道された。米国の停戦案を受け入れるかどうか返答するまでの期限は数日以内であるという。トランプ米大統領はクリスマスまでの合意を望んでいる。英フィナンシャル