マスク氏率いるスペースＸは過去最大規模となる３００億ドル超のＩＰＯ計画を本格化させていると伝わった。ブルームバーグが関係者の話として伝えた。同社は企業評価額を約１．５兆ドルに設定する方向で調整しており、実現すれば２０１９年にサウジアラムコが記録した史上最大のＩＰＯ（約２９０億ドル調達）を上回る見通し。２０２６年半ばから後半の上場を予定しているが、２０２７年にずれ込む可能性もある