※経済指標 【米国】 ＊米求人件数（10月）0:00 結果767.0万人 予想711.7万人前回765.8万人 ＊米求人件数（9月）00:00 結果765.8万人 予想N/A前回722.7万人 ＊米景気先行指数（9月）22:00 結果-0.3％ 予想-0.3％前回-0.3％（-0.5％から修正）（前月比） ※発言・ニュース ＊米１０年債入札結果 最高落札利回り4.175％（WI：4.175％） 応札倍率2.55倍（前回：2.43倍）