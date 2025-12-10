異例の「自動確定」自民党と日本維新の会は5日、衆議院議員の定数について1割を目標に削減して1年以内に法制上の措置が講じられない場合、小選挙区と比例代表であわせて45議席を削減するなどとした法案を共同で国会に提出した。野党はもちろん自民内からも反発の声があがっている。【写真】高市早苗氏が20年前、「再婚夫」と最初に結婚した時の「ウェディングドレス姿」法案のポイントはざっと以下の通り。・現在465となってい