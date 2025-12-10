プロ野球・巨人の坂本勇人選手が9日、契約更改交渉に臨み、2億円ダウンの3億円でサインしました。（金額は推定）今季は2度の2軍降格もあった坂本選手でしたが、シーズン後半は代打の切り札として起用されることになりました。ベンチから試合を見ることも多く、今季の巨人の戦いぶりを聞かれると、「勝ちきれない、この試合は勝たないといけないっていう試合も勝ちきれなかった（イメージ）」と一言。「優勝しているシーズンはそう