「阪神ＪＦ・Ｇ１」（１４日、阪神）新馬戦−野路菊Ｓを楽勝しているアランカールは９日朝、栗東坂路を４Ｆ６４秒８−１５秒３で駆け上がり息を整えた。状態面について斉藤崇師は「やるごとに良くなってきていますね。大丈夫そうです」と、３カ月ぶりの実戦に向け順調に態勢が整いつつあることを伝える。「能力はあると思うので、うまく運べれば。動きを見てもキレはいいですからね」。１６年オークス馬である母シンハライト