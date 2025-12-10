「中日新聞杯・Ｇ３」（１３日、中京）アンドロメダＳが惜しい２着だったシェイクユアハートは、３走前の小倉記念で２着に入っていて、重賞で通用する力はすでに証明済み。中京でも６回走って掲示板を外したのは１度だけと相性もいい。宮師は「前走に比べて状態がかなりいいし、中京コースも合っているからね。ここは勝ち切ってほしいと思っています」と重賞初制覇を意識していた。