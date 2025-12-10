大統領専用機「エアフォースワン」の機内で報道陣の取材に応えるトランプ大統領＝9日（ロイター＝共同）【ワシントン、キーウ共同】英紙フィナンシャル・タイムズは9日、米政権がロシアの侵攻が続くウクライナ情勢を巡って示した和平案に対し、ウクライナに迅速な回答を求めたと報じた。トランプ大統領は25日のクリスマスまでに和平合意に達したい考えという。トランプ氏は米メディアに「負けているのだから、物事を受け入れ始め