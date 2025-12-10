【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLEが、12月20日放送の日本テレビ『Google Pixel presents ANOTHER SKY』1時間スペシャルに登場する。 ■3人それぞれの単独行動にも密着 毎年メンバーだけでクリスマス会を開いているMrs. GREEN APPLEが、デビュー10周年を迎えた2025年、世界最大規模と言われるクリスマスマーケットが開かれる冬のドイツで、3人だけのクリスマスパーティー