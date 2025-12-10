LinQがニューデジタルシングル「ならね」を2026年1月14日に配信開始する。さよならを言い切れない気持ちと、それでも前に進みたい願いが込められており、前向きな一歩を後押ししてくれるような楽曲だ。制作に携わった副リーダーの海月らなは「記録と記憶に残る一曲にしたい」と深い意味を持つ一曲であることを明かす。また好きな歌詞やお気に入りの振り付けを、メンバー全員が語った。メンバーの特別な思いが詰まっているニュ