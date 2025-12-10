ソフトバンクは9日、育成選手としてキューバ出身のジョナサン・モレノ内野手（18）＝1メートル78、70キロ、右投げ右打ち＝の入団を発表した。背番号は174。9月に日本で行われたU―18W杯でキューバ代表として活躍した。モレノは球団を通じて「日本でプレーすることが子どもの頃からの夢だったので、とても幸せを感じている」とコメントした。