日本ハムを戦力外となった石川直也投手（29）がオイシックス新潟アルビレックスBCに入団することが9日、分かった。近日中に発表される見通し。18年には52試合に登板し、19セーブを挙げた元クローザー右腕。20年に右肘じん帯再建手術（通称トミー・ジョン手術）を受け、22年は36試合に登板して復活を遂げたが、過去2年は1軍登板がなかった。「自分の中ではやりきったと思っていない。可能性がゼロになるまではやりたい」と現